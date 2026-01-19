Canlı maç anlatımı: Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Beşiktaş Süper Lig'de 2. yarıya galibiyetle başlamanın peşinde.

Siyah beyazlılar lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kayserispor'u ağırlıyor. Kazanması halinde fark 11 puana inecek. Tüpraş Stadı'ndaki maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Wilfried Ndidi ile sarı kart cezalısı Tiago Djalo forma giyemeyecek. Demir Ege Tıknaz da hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da kadroda olması beklenmiyor.

Radomir Dalovic'in ekibi ligdeki son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı ve hafaya 15 puanla 16. sırada girdi.

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Gideon Jung ve Majid Hosseini ile 12 ay hak mahrumiyeti alan Abdulsamet Burak bu maçta yok.



BEŞİKTAŞ 0 - KAYSERİSPOR 0



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



27' Maçın ilk sarı kartı Furkan Soyalp'e çıktı

30' Kayseri'de Laszlo Benes de sarı kart gördü



45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

İKİNCİ DEVRE



51' Beşiktaş'ta sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü. Uduokhai, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek