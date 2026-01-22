Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe Avrupa'da Aston Villa karşısında
22.01.2026 12:10
Son Güncelleme: 22.01.2026 21:18
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile İngiliz temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlıyor.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetiyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapıyor.
Fenerbahçe 0 - Aston Villa 1
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
25' Jadon Sancho'nun golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti
Maç öncesi tribünlerde Türk bayrakları açıldı
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe'den maç önü takım pozu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Duran.
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.