Canlı maç anlatımı: Fenerbahçe Avrupa'da Nottingham Forest karşısında
19.02.2026 17:09
Son Güncelleme: 19.02.2026 21:34
Derbide gol atan Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da da 11'de başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne odaklandı. Sarı lacivertliler, Play-Off turunun ilk maçıda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj peşinde.
Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında saat 20.45'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.
Maçı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip ediyor.
Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.
Domenico Tedesco'nun ekibi, lig aşamasını 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 12 puanla 19. basamakta tamamladı.
TEK EKSİK VAR
Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.
Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.
Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
Fenerbahçe 0 - Nottingham Forest 2
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
9' Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü
21' Murillo'nun golüyle Nottingham Forest öne geçti
26' Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
43' Jesus'un golüyle fark 2'ye çıktı
45' İlk devre sona erdi
Asensio'nun ikili mücadelesi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.
Fenerbahçe maç öncesi fotoğraf çekildi