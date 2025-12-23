Canlı maç anlatımı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi başladı
23.12.2025 17:03
Son Güncelleme: 23.12.2025 21:05
Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. İki takımda da eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıyor.. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de, Fred cezalı, Nene ve En Nesyri milli takımlarında, Ederson ve Duran izinli, Alvarez, Brown, Talisca ve Semedo da sakat.
Beşiktaş'ta da 5 futbolcu derbide forma giyemiyor. Mustafa Hekimoğlu, Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sürüyor, Ndidi ve Toure de Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında. Rafa Silva da Fenerbahçe derbisinin kafilesine alınmadı.
FENERBAHÇE 0 - BEŞİKTAŞ 1
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
33' Beşiktaş Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti
Oyuncular sahaya "Filistin Yalnız Değildir! 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.
Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.
KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.
Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti.
Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio Szymanski, Oğuz, Kerem.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.