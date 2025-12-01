Canlı maç anlatımı: Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya

Şampiyonluk yarışındaki iki dev, derbide sahaya çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düellosunu hakem Yasin Kol yönetiyor.

Zirvedeki puan farkını 6'dan 1'e indiren Sarı Lacivertliler, ezeli rakibini yenerek 659 gün sonra liderliği devralmanın peşinde.

2023/2024 sezonunun 24. haftasından beri ligin zirvesine çıkamayan Sarı Lacivertlilerde tek eksik Çağlar Söyüncü.

Galatasaray ise Okan Buruk döneminde 3 sezondur kaybetmediği Kadıköy'de liderliğini korumayı hedefliyor.

Sakatlanan Singo'nun yanı sıra kart cezalısı Sallai'yle bahis cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemeyecek.



MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Kadıköy'de saha içinde futbolcular birbirine girdi.

Güvenlik güçleri sahaya girerek futbolcuları ayırdı.

Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı