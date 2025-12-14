Canlı maç anlatımı: Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürme hedefinde.

Son 2 maçında berabere kalan sarı lacivertliler 16. haftada Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik var. Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene de milli takımlarına gitti.



Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

Ligin tek namağlup takımı Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi. Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı