Canlı maç anlatımı | Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanında
04.03.2026 19:36
Son Güncelleme: 04.03.2026 20:59
Hakemler yetkililerle görüştü
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ancak stadyumda yaşanan ışık probleminden dolayı maç başlamadı.
Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanına çıktı. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka ışık problemi nedeniyle aksadı, hakemler içeri gitti. Teknik problemin giderilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Hakemler stadyumda yaşanan ışık probleminden dolayı içeri gitti.
TEDESCO YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer almıyor.
5 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemiyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Camara, Muakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Melih K., Maxim, Rodrigues
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif