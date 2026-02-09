Canlı maç anlatımı: Fenerbahçe zirve takibinde Gençlerbirliği karşısında
09.02.2026 16:24
Son Güncelleme: 09.02.2026 20:35
Süper Lig'de zirve takipçisi Fenerbahçe 21. haftanın kapanışında sahaya çıktı. Sarı lacivertliler Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puan peşinde.
Zirve takibine namağlup devem eden Tedesco'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'yle karşı karşıya. Yeni transfer Kante ilk kez sahada.
Maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
4 EKSİK VAR
Tedavileri süren Levent Mercan ve Brown'un yanı sıra, cezalı Skriniar ile Alvarez bu akşam forma giyemiyor.
Takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Sidiki Cherif ise teknik heyetten şans bekliyor.
Fenerbahçe 3 - Gençlerbirliği 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
16' Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 15. dakikada penaltı kazandı. Talisca'nın gülüyle öne geçti
27' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
33' Kerem Aktürkoğlu kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı: 3-0
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.