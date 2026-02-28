Canlı maç anlatımı | Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor
28.02.2026 19:05
Son Güncelleme: 28.02.2026 20:53
Galatasaray-Alanyaspor maçından yansıyan kare
Galatasaray, İtalya deplasmanındaki Juventus maçının ardından Alanyaspor’u ağırlıyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmasının ardından Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında orta sıralarda yer alan Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Juventus müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Buruk, Juventus'a karşı ilk 11'de görev verdiği Abdülkerim, Jakobs ve Lemina'yı yedeğe çekerken, ağrısı bulunan Roland Sallai'yi kadroya almadı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.
Galatasaray 1 - Alanyaspor 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
22' Galatasaray Boey'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
39' Alanyaspor'un orta sahadan çektiği şut direkten döndü
45+2' Boey'in golüyle 1-0 öne geçti
45+3' İlk yarı sona erdi
Sane
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Mounie, Duarte, Elia, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj