Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Fethiye deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşıyor.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetiyor. Maçta Icardi üst üste iki penaltı kaçırdı.

Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.

FETHİYESPOR 0 - GALATASARAY 0

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



9' Galatasaray’da sakatlanan Arda Ünyay’ın yerine Abdülkerim oyunda.



13' Fethiyespor'un Galatasaray'a attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



35' Galatasaray penaltı kazandı. Icardi penaltıyı kaçırdı. Penaltı vuruşu tekrarlandı ancak Icardi'nin vuruşunu yine kaleci Arda Akbulut çıkardı. Icardi penaltı atışları sonrası kaleciyi tebrik etti.



45+3 İlk yarı sona erdi