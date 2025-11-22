Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında
22.11.2025 08:25
Son Güncelleme: 22.11.2025 20:50
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray zirvede kalmanın peşinde. Son 5 maçında 2 galibiyette kalarak Fenerbahçe ile farkın 1 puana düşmesine engel olamayan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Rams Park'ta oynanan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Galatasaray'da iki sakatlık sonrası zorunlu değişiklikler yapıldı. Singo ve Lemina maça devam edemedi. Mücadelede 1-0 konuk ekip üstünlüğü var.
Sarı kırmızılılarda tedavileri süren Osimhen, Yunus, Kaan ve Berkan'ın yanı sıra bahis cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemiyor.
4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
15' Mario Lemina sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
21' Gençlerbirliği yan topta golü buldu ve Niang'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti.
32' Maçta tansiyon yükseldi. Tartıışmalı pozisyon sonrası Kazımcan Karataş ve Thalisson Kelven sarı kart gördü.
39' Singo sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Icardi, oyuna alındı.
43' Icardi'nin kafa topu direkten döndü.
Gençlerbirliği'nin gol sevinci
TORREIRA KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaraylı Lucas Torreira'nın sezon başında oynanan hazırlık maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.
Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.