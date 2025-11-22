Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında

Galatasaray zirvede kalmanın peşinde. Son 5 maçında 2 galibiyette kalarak Fenerbahçe ile farkın 1 puana düşmesine engel olamayan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Rams Park'ta oynanan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Galatasaray'da iki sakatlık sonrası zorunlu değişiklikler yapıldı. Singo ve Lemina maça devam edemedi. Mücadelede 1-0 konuk ekip üstünlüğü var.

Sarı kırmızılılarda tedavileri süren Osimhen, Yunus, Kaan ve Berkan'ın yanı sıra bahis cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı forma giyemiyor.



4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı.



15' Mario Lemina sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.



21' Gençlerbirliği yan topta golü buldu ve Niang'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti.



32' Maçta tansiyon yükseldi. Tartıışmalı pozisyon sonrası Kazımcan Karataş ve Thalisson Kelven sarı kart gördü.



39' Singo sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Icardi, oyuna alındı.



43' Icardi'nin kafa topu direkten döndü.