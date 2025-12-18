Canlı maç anlatımı: Galatasaray ile Başakşehir kupa sınavında

Kupanın son sahibi yeni sezona başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile karşı karşıya.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.



GALATASARAY 1 - BAŞAKŞEHİR 0



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



22' Sarı kırmızılı ekip Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti