Canlı maç anlatımı: Galatasaray ile Başakşehir kupa sınavında

18.12.2025 16:34

Son Güncelleme: 18.12.2025 21:00

Canlı maç anlatımı: Galatasaray ile Başakşehir kupa sınavında
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, A Grubu'nda Başakşehir'i konuk ediyor.

Kupanın son sahibi yeni sezona başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile karşı karşıya.

 

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

 

Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

 

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY 1 - BAŞAKŞEHİR 0

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

22' Sarı kırmızılı ekip Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti

Anadolu Ajansı

Sane Başakşehir maçında da forma giydi

İLK 11'LER

 

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Sara, Sane, Ahmed, Icardi

 

Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ