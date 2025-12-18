Canlı maç anlatımı: Galatasaray ile Başakşehir kupa sınavında
18.12.2025 16:34
Son Güncelleme: 18.12.2025 21:00
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, A Grubu'nda Başakşehir'i konuk ediyor.
Kupanın son sahibi yeni sezona başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile karşı karşıya.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.
GALATASARAY 1 - BAŞAKŞEHİR 0
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
22' Sarı kırmızılı ekip Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti
Sane Başakşehir maçında da forma giydi
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Sara, Sane, Ahmed, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ