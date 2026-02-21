Canlı maç anlatımı | Galatasaray, Konya deplasmanında
21.02.2026 16:01
Son Güncelleme: 21.02.2026 20:49
Konyaspor-Galatasaray maçından yansıyan bir kare
Galatasaray'da tarihi Juventus galibiyeti sonrası gözler Süper Lig'e çevirildi. Sarı kırmızılılar, Konyaspor deplasmanda 3 puan arıyor. İşte ayrıntılar...
Lider Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor'a konuk oluyor.
Medaş Konya Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Karaoğlan, tribünden gelen lazer nedeniyle görüş açısında sorun yaşadığını bildirdi.
OSİMHEN KADRODA YOK
Sarı Kırmızılılarda sağ dizinde ağrı bulunan Victor Osimhen kafilede yer almadı. Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da kadroda yok.
12 maçtır kazanamayan Yeşil Beyazlılar yeni teknik direktörü İlhan Palut'la çıkış arıyor.
6 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında 6 değişiklik yaptı.
Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen'in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye görev verdi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
29' Icardi'nin şutu yan ağlarda kalıyor
41' Konyaspor'da Arif Boşluk'a sarı kart çıktı
Galatasaraylı Sane
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi