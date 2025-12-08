Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Monaco deplasmanında

08.12.2025 21:43

Son Güncelleme: 09.12.2025 22:59

AFP

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefiyle Monaco deplasmanına çıktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda.

 

İlk 5 haftayı 9 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, Monaco'ya konuk oluyor. 

2. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. 

MONACO 0 - 0 GALATASARAY

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

 

SARI KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

 

Tedavileri süren Lemina, Singo ve Kaan'ın yanı sıra, kart cezalısı Arda ile hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren ve Metehan forma giyemedi.  Kazımcan ise UEFA listesinde yok.

 

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs bu maçla takıma döndü.

İLK 11'LER

 

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

 

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen