Canlı maç anlatımı | Galatasaray olimpiyatta Karagümrük karşısında
24.01.2026 12:04
Son Güncelleme: 24.01.2026 20:48
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
KARAGÜMRÜK 1 - GALATASARAY 1
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
1' Sara'nın 30. saniyede gelen golüyle Galatasaray öne geçti
23' Jakobs maçın ilk sarı kartını gördü
27' Barış Kalaycı'nın golüyle maça eşitlik geldi: 1-1
45' İlk yarı beraberlikle sonuçlandı
SINGO VE ARDA YOK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemiyor.
Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı yok.
Galatasaray'ın gol sevinci
DÖRT İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
KARAGÜMRÜK SONRASI MANCHESTER DEPLASMANI
Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.
"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.
Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.