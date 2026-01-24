Canlı maç anlatımı | Galatasaray olimpiyatta Karagümrük karşısında

KARAGÜMRÜK SONRASI MANCHESTER DEPLASMANI

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.