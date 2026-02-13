Canlı maç anlatımı: Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.



Galatasaray, Eyüpspor karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Konuk ekibinde karşılaşmayı 10 kişi sürdürdüğü maçta, sarı kırmızılı ekip Yunus ve Icardi'nin golleriyle 2-0 önde.



GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR



Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 3 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray'ın 9 golüne, Eyüpspor 3 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı.



KOEMAN MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ



Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ı izlemek, RAMS Park’a geldi.



CANDEMİR BERKMAN VE ÖMER KANER İÇİN SAYGI DURUŞU



Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.



Galatasaray 2 - Eyüpspor 0



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



2' Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti



33' Icardi'nin golüyle fark 2'ye çıktı



38' Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü



45' İlk yarı sona erdi