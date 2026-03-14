Canlı maç anlatımı: Lider Galatasaray, Başakşehir karşısında
14.03.2026 15:31
Son Güncelleme: 14.03.2026 20:53
Barış Alper Yılmaz
Lider Galatasaray, Süper Lig'in formda ve iddialı ekiplerinden RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Lider Galatasaray, Avrupa kupalarına katılım hakkı peşindeki Başakşehir'i konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanan maçı Batuhan Kolak yönetiyor.
Galatasaray'da iki eksik var. Abdülkerim Bardakcı sarı ve Leroy Sane kırmızı kart cezalısı.
OKAN BURUK CEZALI
Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk da bu maçta takımın başında yer almıyor.
Lider Galatasaray 25. haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi. Okan Buruk'un ekibi ligdeki 13 iç saha maçının 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi.
3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir 42 puanla 5. sırada.
Galatasaray 0 - Başakşehir 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
39' Noa Lang'ın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Sanchez' devamında topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi
45' İlk yarı sona erdi
Maçtan yansıyan kare
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.