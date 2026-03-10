Ramazan imsakiyesi banner
Canlı maç anlatımı: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Liverpool

10.03.2026 16:24

Son Güncelleme: 10.03.2026 21:33

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray lig aşamasında yendiği Liverpool'la bu kez son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Juventus'u deviren Galatasaray'ın sıradaki rakibi Liverpool. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maç Rams Park'ta oynanıyor. 

Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetiyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray üstünlüğü var.

 

7 FUTBOLCU SINIRDA

 

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Uğurcan Çakır, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Noa Lang ile Osimhen kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

 

Galatasaray ile Liverpool, lig aşamasında da karşılaşmş, İstanbul'daki maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

 

Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba saat 23'te Anfield'da oynanacak. Galatasaray taraftarı cezası nedeniyle İngiltere deplasmanında takımının yanında yer alamayacak. 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

7' Lemina'nın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti

45' İlk yarı sona erdi

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

İLK 11'LER

 

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen

 

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

GALATASARAY'IN KADROSU
 

Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:

 

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

 

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

 

Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina

 

Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.