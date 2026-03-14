Canlı maç anlatımı: Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor
14.03.2026 19:07
Son Güncelleme: 14.03.2026 20:51
Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamıyor.
Trabzonspor 0 - Çaykur Rizespor 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
45' İlk yarı sona erdi
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.
Trabzonsporlu taraftarlar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak için "Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın. Başımız sağolsun" yazılı pankart açtı.