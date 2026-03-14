Canlı maç anlatımı: Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geliyor.



Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.



Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.



Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, mücadelede görev alamıyor.



Trabzonspor 0 - Çaykur Rizespor 0



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



45' İlk yarı sona erdi

İLK 11'LER



Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Folcarelli, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Mihaila, Halil.