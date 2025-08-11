Canlı maç anlatımı: Trabzonspor, Kocaelispor karşısında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşıyor.



Papara Park'ta saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.



72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKIYOR



Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı.



Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arıyor.



ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU



Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.



Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.