Canlı maç | Beşiktaş'ın hedefi çeyrek final, rakip Kocaelispor
05.02.2026 17:05
Son Güncelleme: 05.02.2026 18:50
Beşiktaş, kupada Kocaelispor deplasmanına çıktı. İşte maçtan öne çıkanlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş sahaya çıktı. Siyah beyazlılar Kocaelispor deplasmanında üç puan arıyor.
İlk iki maçını kazanan Beşiktaş'ın hedefi çeyrek final. Yasin Özcan, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Kocaelispor karşısında çıkmış oldu.
KAZANIRSA ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bugün kazanırsa çeyrek final biletini alacak. Kocaelispor'un ise 3 puanı bulunuyor.
Kocaelispor 1 - Beşiktaş 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
18' Serdar Dursun'un penaltı golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti
24' Beşiktaş'ta El Bilal Toure sarı kart gördü
45' İlk yarı sona erdi
Kocaelispor'un gol sevinci
İLK 11'LER
Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Baloghi Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure