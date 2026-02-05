Canlı maç | Beşiktaş'ın hedefi çeyrek final, rakip Kocaelispor

05.02.2026 17:05

Son Güncelleme: 05.02.2026 18:50

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, kupada Kocaelispor deplasmanına çıktı. İşte maçtan öne çıkanlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş sahaya çıktı. Siyah beyazlılar Kocaelispor deplasmanında üç puan arıyor.

 

İlk iki maçını kazanan Beşiktaş'ın hedefi çeyrek final. Yasin Özcan, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Kocaelispor karşısında çıkmış oldu.

 

KAZANIRSA ÇEYREK FİNAL

 

Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bugün kazanırsa çeyrek final biletini alacak. Kocaelispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Kocaelispor 1 - Beşiktaş 0

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

18' Serdar Dursun'un penaltı golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti

24' Beşiktaş'ta El Bilal Toure sarı kart gördü

45' İlk yarı sona erdi

Anadolu Ajansı

Kocaelispor'un gol sevinci

İLK 11'LER
 

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Baloghi Smolcic, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra, Ndidi, Rashica, Jota Silva, Devrim, El Bilal Toure