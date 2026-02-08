Canlı maç | Galatasaray, Rize deplasmanında
08.02.2026 15:49
Son Güncelleme: 08.02.2026 17:02
Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı.
Süper Lig lideri Galatasaray, 21. haftada Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Sakatlığı devam eden Leroy Sane ile cezalı Mario Lemina bu maçta yok. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç Çaykur Didi stadında oynanıyor.
Galatasaray'da 5 yeni isim Lang, Aspirilla, Nhaga, Boey ve Can Armando Güner Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alındı.
Çaykur Rizespor 0 - Galatasaray 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen