Canlı maç | Trabzonspor ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya

Süper Lig'de gözler zirvedeki kritik maça çevrildi. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.



Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ligin tek namağlup takımı olan Domenico Tedesco'nun ekibi 49 puanda. Bu sezon evinde yenilgi yaşamayan Trabzonspor 45 puanda.



EKSİKLER



Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Archie Brown ile hazır olmayan Edson Alvarez forma giyemiyor. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan ise kafilede yer aldı. Bordo mavililerde tek eksik Oleksandr Zubkov.



Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 0



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı