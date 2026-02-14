Canlı maç | Trabzonspor ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya
14.02.2026 16:10
Son Güncelleme: 14.02.2026 20:01
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de gözler zirvedeki kritik maça çevrildi. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ligin tek namağlup takımı olan Domenico Tedesco'nun ekibi 49 puanda. Bu sezon evinde yenilgi yaşamayan Trabzonspor 45 puanda.
EKSİKLER
Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Archie Brown ile hazır olmayan Edson Alvarez forma giyemiyor. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan ise kafilede yer aldı. Bordo mavililerde tek eksik Oleksandr Zubkov.
Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 0
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Mustafa, Felipe Augusto, Muçi, Onuachu
Yedekler: Onuralp, Ahmet Doğan, Savic, Salih, Okay, Ozan, Bouchouari, Boran, Nwakaeme, Umut
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.
Yedekler: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, Musaba, Nene, Oğuz, Kamil Efe, Sidiki Cherif