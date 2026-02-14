Canlı maç | Trabzonspor ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya

14.02.2026 16:10

Son Güncelleme: 14.02.2026 20:01

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de gözler zirvedeki kritik maça çevrildi. Lig üçüncüsü Trabzonspor ile ikinci basamaktaki Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.


Papara Park'ta oynanan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

 

Oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve ligin tek namağlup takımı olan Domenico Tedesco'nun ekibi 49 puanda. Bu sezon evinde yenilgi yaşamayan Trabzonspor 45 puanda.


EKSİKLER
 

Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Archie Brown ile hazır olmayan Edson Alvarez forma giyemiyor. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan ise kafilede yer aldı. Bordo mavililerde tek eksik Oleksandr Zubkov.

Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 0

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Mustafa, Felipe Augusto, Muçi, Onuachu

Yedekler: Onuralp, Ahmet Doğan, Savic, Salih, Okay, Ozan, Bouchouari, Boran, Nwakaeme, Umut


Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Yedekler: Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, Musaba, Nene, Oğuz, Kamil Efe, Sidiki Cherif