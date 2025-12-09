Canlı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor
09.12.2025 08:11
Son Güncelleme: 09.12.2025 12:25
NTV - Haber Merkezi
Futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ederken aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra eski kulüp başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün basın toplantısı düzenliyor. Hacıosmanoğlu, saat 12.00'de Riva'daki TFF binasında açıklamalarda bulunuyor.
TFF Başkanı'nın sözlerini canlı olarak aktarıyoruz. Hacıosmanoğlu'nun sözleri şu şekilde:
“BU KADAR BASİT OLMAMALI”
"Üzüntümüz o ki biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı."
“BU TABLONUN SORUMLUSU…”
“Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz.”
“AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ”
"Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...”
"PANİK HAVASI ESİYOR"
"Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye."
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.
“BİZ TARİHİN EN ŞEFFAF YÖNETİMİYİZ”
"Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."
“ŞİKAYETÇİ OLMASI GEREKEN TARAF FENERBAHÇE'YDİ”
"Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun Ağabey ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Biz derbi maçlarında çok şey gördük. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım."
“TEMİZLİK HAREKATI VE TRAVMA”
"Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara. Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil."
“GALATASARAY CAMİASINA SESLENİYORUM”
"Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor. Bizim kulüplerle dostluğumuz bakidir, kimseyle düşman olma şansımız yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadı'nda beni ayakta alkışladılar, Beşiktaş seyircisiyle beraber. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede, adaletli, şeffaf olma sözü vardı. Bu sözü yerine getiremeyeceğimiz gün bu koltuktan kalkarız."
“YANIMIZDA KUZU, KAMERADA ASLAN”
"İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi.. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!"
NE OLMUŞTU?
Genişletilen futbolda bahis soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Futbolcu Mert Hakan Yandaş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
AHMET ÇAKAR ANJİYO GEÇİRDİ
Gözaltında bulunduğu sırada rahatsızlık geçiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çakar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.
Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verildi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar.