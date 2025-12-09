Canlı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

“BİZ TARİHİN EN ŞEFFAF YÖNETİMİYİZ”

"Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."

“ŞİKAYETÇİ OLMASI GEREKEN TARAF FENERBAHÇE'YDİ”

"Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun Ağabey ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Biz derbi maçlarında çok şey gördük. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım."

“TEMİZLİK HAREKATI VE TRAVMA”

"Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara. Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil."

“GALATASARAY CAMİASINA SESLENİYORUM”

"Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor. Bizim kulüplerle dostluğumuz bakidir, kimseyle düşman olma şansımız yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadı'nda beni ayakta alkışladılar, Beşiktaş seyircisiyle beraber. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafede, adaletli, şeffaf olma sözü vardı. Bu sözü yerine getiremeyeceğimiz gün bu koltuktan kalkarız."

“YANIMIZDA KUZU, KAMERADA ASLAN”

"İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi.. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!"