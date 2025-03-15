CANLI: Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk sınavında Başakşehir karşısında

İLK 11'LER



Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz Türüç, Piatek.



Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundtsram, Ozan Tufan, Sikan, Visca, Banza.



FATİH TEKKE İLK SINAVINDA



Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk maçına çıktı.



Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.



Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.



TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.



Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi.



Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.