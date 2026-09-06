NTV

CANLI | Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği

06.09.2026 16:31

Son Güncelleme: 06.09.2026 20:14

CANLI | Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş
Google'da NTV'yi tercih et

Son iki resmi maçında mağlup olan Fatih Tekke'siz Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

 

Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Maçta 2-0 Trabzonspor üstünlüğü var.
 

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 75. kez karşılaşıyor. Ligde iki takım arasındaki 74 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-14 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

 

TRABZON'DAKİ MAÇLAR
 

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 5'inden ise yenilgiyle ayrıldı.

 

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
 

Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da karşılaştığı rakibine 4-3 yenildi. Karadeniz ekibi, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise evinde başkent temsilcisine 3-0 mağlup oldu.

20:12
PENALTI KARARI
Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Salah'ın penaltı vuruşuyla skor 2-0'a geldi.
20:05
ERKEN GELEN GOL
Onuachu'nun golüyle 5. dakikada Trabzonspor öne geçti.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında ilk düdük çaldı.
Anadolu Ajansı
18:57
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Aral, Onuachu. Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.
Anadolu Ajansı