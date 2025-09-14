Canlı: Türkiye-Almanya (EuroBasket final maçı)
12 Dev Adam, EuroBasket finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor.
EuroBasket 2025'te şampiyon, Letonya'nın başkenti Riga'da belli oluyor. Arena Riga'da oynanan final maçı, saat 21.00'de başladı.
CANLI SKOR
DEVRE
TÜRKİYE: 46
ALMANYA: 40
TÜRKİYE, İLK ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıktı.
Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk 5'iyle başladı.
Turnuvada Türkiye ile 8'de 8 yapan iki takımdan biri olan Almanya ise Schröder, Obst, Bonga, Theis ve Wagner 5'iyle sahada yer aldı.
BAKAN BAK DA İZLEDİ
Türkiye ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
Karşılaşmayı Bakan Bak'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler izledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de finali yerinde takip etti.
FİNAL KAPALI GİŞE
Arena Riga'daki Türkiye-Almanya finali, kapalı gişe oynandı.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük takımının belli olacağı karşılaşmayı yaklaşık 11 bin kişi takip etti.
Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen birçok Türk taraftar, tribündeki yerini aldı.
EN SKORERLER ALPEREN VE WAGNER
EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak.
Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor.
Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.
Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti.
A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra en skorer oyuncu 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman, Almanya'da ise Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.
ATAMAN, AVRUPA'DA 7. KUPAYI İSTİYOR
A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.
Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.
Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.
TAKIM İSTATİSTİKLERİ
Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:
Sayı: 91,1/101,4
Ribaunt: 37/40,1
Asist: 23/21,4
Top çalma: 7,5/8,8
Blok: 3,4/4
Top kaybı: 12,5/9,4
NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.
