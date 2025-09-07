NTV.COM.TR

Canlı: Türkiye-İtalya (Dünya Şampiyonası finali)

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya karşısında...

Canlı: Türkiye-İtalya (Dünya Şampiyonası finali)

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI

SETLER: TÜRKİYE 1-2 İTALYA

4. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE: 6
İTALYA: 3

3. SET SONUCU

TÜRKİYE: 24
İTALYA: 26

2. SET SONUCU

TÜRKİYE: 25
İTALYA: 13

1. SET SONUCU

TÜRKİYE: 23
İTALYA: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Canlı: Türkiye-İtalya (Dünya Şampiyonası finali) - 1 Filenin Sultanları, maç öncesi seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.

