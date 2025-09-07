Canlı: Türkiye-İtalya (Dünya Şampiyonası finali)
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya karşısında...
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI
SETLER: TÜRKİYE 1-2 İTALYA
4. SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 6
İTALYA: 3
3. SET SONUCU
TÜRKİYE: 24
İTALYA: 26
2. SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
İTALYA: 13
1. SET SONUCU
TÜRKİYE: 23
İTALYA: 25
FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?
A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.
Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
