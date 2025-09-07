Canlı: Türkiye-İtalya (Dünya Şampiyonası finali)

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya ile karşı karşıya geliyor.



Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.



CANLI

SETLER: TÜRKİYE 1-2 İTALYA

4. SET OYNANIYOR



TÜRKİYE: 6

İTALYA: 3

3. SET SONUCU

TÜRKİYE: 24

İTALYA: 26

2. SET SONUCU

TÜRKİYE: 25

İTALYA: 13

1. SET SONUCU



TÜRKİYE: 23

İTALYA: 25

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?



A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.



Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.