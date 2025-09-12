Canlı: Türkiye-Yunanistan (EuroBasket yarı final maçı)

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.



Arena Riga'da oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI

4. Periyot oynanıyor



TÜRKİYE: 75

YUNANİSTAN: 53

MİLLİLER YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.



Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.



EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.





24 YIL SONRA HEDEF FİNAL

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.



Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.



Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.