CANLI | Türkiye'nin yolculuğu başladı, rakip Fransa
25.09.2026 20:33
Son Güncelleme: 25.09.2026 22:16
A Milli Takım, Uluslar A Ligi macerasına başladı. Ay Yıldızlılar, teknik direktörlüğe efsanesi Zidane'ı getiren Fransa'yı konuk ediyor.
A Milli Takım yıldızlar karması Fransa'yla karşılaşıyor.
Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Ay Yıldızlılar, 1. Grup'un açılışında Fransa'yı konuk ediyor. Maçta 0-0 eşitlik var.
EKSİKLER
Dünya Kupası'na erken vedanın ardından ilk kez sahaya çıkacak millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Orkun Kökçü de forma giyemiyor.
Konuk Fransa'da ise Zinedine Zidane heyecanı yaşanıyor.
14 yıllık Deschamps döneminden sonra teknik direktörlüğe getirilen Fransızların efsanesi, ilk sınavına Türkiye'de çıktı.
35 bin seyirci kapasiteli Kocaeli Stadı'nda oynanan maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor.