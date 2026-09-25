CANLI | Türkiye'nin yolculuğu başladı, rakip Fransa

A Milli Takım yıldızlar karması Fransa'yla karşılaşıyor.

Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Ay Yıldızlılar, 1. Grup'un açılışında Fransa'yı konuk ediyor. Maçta 0-0 eşitlik var.

EKSİKLER

Dünya Kupası'na erken vedanın ardından ilk kez sahaya çıkacak millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Orkun Kökçü de forma giyemiyor.