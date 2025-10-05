Canlı yayında olay iddia: "Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan derbi, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



beIN Sports'ta hakem yorumculuğu yapan Deniz Çoban, derbinin hakemi Yasin Kol ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



Çoban, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tekrar edilme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.



İşte Deniz Çoban'ın sözleri:

"BİR YANLIŞA İMZA ATTI"



"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı."

"HAKEM İÇİN ÖNEMLİ BİR HATA"



"Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir."