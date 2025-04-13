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Cansu Bektaş'tan üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Cansu Bektaş'tan üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş toplamda altın, Gamze Altun ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyon, kadınlar 45 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Gamze ise silkmede 93 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 161 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

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