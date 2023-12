Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut: Championship, Süper Lig’in üzerinde bir lig

İngiltere Championship’te görev alan Türk teknik direktör Erol Bulut, geçen sezon son anda kümede kalan Cardiff City’yi play-off hedefi olan bir takım haline getirdi.

Geçen sezon Reading’in 6 puanının silinmesi sayesinde kümede kalan Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetiminde başarılı sonuçlar alıyor. Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan Cardiff, play-off hattının 3 puan gerisinde bulunuyor. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularını yanıtlayan Erol Bulut, hedefleri, geleceği ve Fenerbahçe’den ayrılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



“CARDİFF CİTY BANA İLK 3 YIL ÖNCE TEKLİFTE BULUNDU”



Cardiff City ile ilk görüşmesinin Alanyaspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde olduğunu belirten Erol Bulut, Fenerbahçe’nin teklifine hayır diyemediğini ifade etti. Bulut, “Başka teklifler de vardı yurtdışından. Fenerbahçe’den de teklif gelince, doğal olarak, eski futbolcusu olarak, teklifi kabul ederek oraya hoca olarak gitmeye karar verdim. Buraya geliş sürecimizi üç yıl ertelemiş olduk. Gaziantep Futbol Kulübü’nde teknik direktörlük yaptığım dönemde biliyorsunuz deprem oldu ve kulüp ligden çekildi. Biz de yollarımızı ayırmış olduk Gazintep Futbol Kulübü’yle. Sonra Cardiff City’den yeniden teklif geldi. ‘Yeni sezonda oturup konuşsak daha iyi olur’ dedim. Haziranda oturduk, şartlar konusunda anlaşarak 4 Haziran’da Cardiff City ile sözleşme imzaladım” dedi.



“READİNG’İN 6 PUANI SİLİNMESE, CARDİFF CİTY KÜME DÜŞMÜŞ OLACAKTI”



Her zaman bir hedefinin olduğunu ve hedeflerini futbolcularına aktarmaya çalıştığını dile getiren Erol Bulut, Cardiff City’deki başarısını şöyle ifade etti: “Şunu unutmamak lazım. Geçen sezon Reading takımının 6 puanı silinmemiş olsaydı, Cardiff City ligden düşmüş olacaktı. Bu sezon Lig 1’de oynayacalardı. Championship’te o şekilde kaldılar ve sonra biz geldik. Transfer yasağımız olmasına rağmen birkaç transfer gerçekleştirdik. Çünkü bonservis vererek transfer yapma şansımız yoktu. Sadece serbest olan oyuncuları alabilirdik ya da kiralayabilirdik. ‘Şu an gidişata baktığınızda memnun musunuz?’ derseniz, evet memnunum. Kulüp memnun, taraftar memnun, şehir memnun. Ama ‘yeterli mi?’ diye sorarsanız, yeterlidir diyemem. Çünkü her zaman üstüne koyarak gitmemiz lazım. Kulübün düşüncesi, ligi iyi bir yerde tamamlamak. Benim hedefim ise bu sezonu ilk 10’un içerisinde tamamlamak. Ocak ayında istediğimiz transferleri gerçekleştirebilirsek de play-off’u zorlamak. İnşallah bunu başarırız.”



Bulut, “Teknik direktörler Türkiye’nin aksine İngiltere’de uzun süreli çalışabiliyor. Cardiff City’de uzun yıllar çalışmak ister misiniz?” sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: “Cardiff City ile bir yıllık sözleşme imzaladım. Kulüp şu an memnuniyetlerini dile getiriyor. Taraftarlar ve şehir bizim devam etmemizi istiyor. Her şey yolunda giderse, birkaç ay içerisinde oturup yeni sözleşmenin detaylarını konuşuruz.”



“CHAMPİONSHİP, AVRUPA’NIN EN KALİTELİ 6-7 LİGİNDEN BİRİ”



Cardiff City’nin bulunduğu İngiltere Championship’in zorluğu hakkında da konuşan 48 yaşındaki teknik adam, “Daha önce sürekli anlatıyorlardı Championship’in kalitesini. Gelip de çalıştıktan sonra söyleyebilirim ki 5 büyük Avrupa liginin ardından, altı ya da yedinci sıraya gelebilecek bir lig. Nedenini soracaksınız. Premier Lig’den düşen üç takım. Ondan önceki sezonlar Premier Lig’den düşen takımlar. Premier Lig’den düşen takımlara 3 sene boyunca yardım ediliyor. Hatırladığım kadarıyla, düştükten sonraki sezon için 100, ikinci sezon için 80, üçüncü sezon için de 60 milyon Sterlin yardım yapılıyor. Dolayısıyla 9 takım zaten senden maddi olarak güçlü. Bunların haricinde birkaç takım daha maddi olarak senden iyi. Herkes bizi alttaki beş-altı takım arasında düşünürken, biz şu anda play-off çevresinde hareket ediyoruz. Oradan anlayabilirsiniz ne kadar başarılı bir iş yaptığımızı. Bir de anlattığım gibi maddi sıkıntımız vardı transferlerde. Onları da yapamamışsınız. Buna rağmen takım bu şekilde performans gösteriyor ve play-off’u zorluyorsunuz. İnşallah sezon sonunda play-off oynayarak Premier Lig’e çıkma şansını elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.



Championship’te play-off oynamanın çok kolay olmadığının altını çizen Erol Bulut, “Championship’te iki maç kazanıyorsunuz, play-off potasına giriyorsunuz. İki maç mağlup oluyorsunuz, 14. sıraya düşüyorsunuz. Her hafta sıralama bu şekilde değişiyor. Takımlar puan olarak birbirine çok yakın. İnşallah sezon sonunda ilk 6’nın içinde oluruz. Hedeflerimizden biri de bu. Tabii ocak ayında yapacağımız transferlere bağlı olarak” diye konuştu.