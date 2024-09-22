Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdığını duyurdu.



Galler ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Erol Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

SON SIRADALARDI

Ligdeki 6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden Cardiff City 1 puanla son sırada yer alıyor.

Bu sonuçların ardından fatura Bulut'a kesildi.