Carlo Ancelotti, Arda Güler'e örnek alması gereken kişinin ismini verdi

LaLiga'nın 23. haftasında Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile oynadığı derbi mücadelesinden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya yedek soyunan Arda Güler, dün akşam da forma şansı bulamadı.

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre, karşılaşmanın ardından Ancelotti'nin Arda Güler ile bir görüşme yaptığı ve milli futbolcunun Brahim Diaz'ı örnek alması tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca deneyimli teknik adam Arda'dan fiziğinin yanısıra defansif özelliklerini de geliştirmesini istedi.

BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ

Ancelotti, Diaz'ın savunma yeteneklerini geliştirmesiyle beraber forma şansı bulmaya başladığının altını çizdi.

Brahim Diaz bu sezon Real Madrid forması ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

Arda Güler Real Madrid ile ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2. lig ekibi Arandina karşısında çıktı.



18 yaşındaki genç yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 76 dakika süre aldı.