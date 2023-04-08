Carlo Ancelotti iddiaları yalanladı: Beni rahat bırakın

Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılmayı düşünmüyor.



La Liga’da Real Madrid’in lider Barcelona’nın 12 puan gerisinde kalması nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu.



Ancelotti, "İnsanlar beni seviyor. Bunu hissediyorum. Ayrılma düşüncem yok. İspanya Kral Kupası’nda finale kaldık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni ana hedef olarak görüyoruz. Ancak La Liga'yı da önemsiyor ve bir kenara bırakmıyoruz." dedi.



Villarreal ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, "Bin 272 maçın ardından kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Herkes özgür. Bin 272 maç yönettiysem, muhtemelen iki katı bastın toplantısı yapmışımdır. Bu yüzden bugün beni rahat bırakın," diye konuştu.



Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Carlo Ancelotti, Real Madrid ile çıktığı 101 resmi maçta 2.25 puan ortalaması yakaladı.



Bu hafta sonu La Liga'da Villareal ile karşılaşacak Real Madrid, ardından 12 Nisan'da Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi konuk edecek.



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