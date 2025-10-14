Carlo Ancelotti şoku yaşadı: Japonya-Brezilya maçında tarihi sonuç!

Japonya ile Brezilya, hazırlık maçında kozlarını paylaştı.



Tokyo Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Brezilya, 26. dakikada Paulo Henrique ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada sahneye çıkan Gabriel Martinelli, farkı 2'ye yükseltti. İkinci yarıda ise bambaşka bir senaryo yaşandı.



Japonya, 52. dakikada Minamino ile farkı 1'e indirdi ve durum 2-1'e geldi. 10 dakika sonra 62'de Nakamura, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 71. dakikada ise Ueda geri dönüşü tamamladı ve Japonya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Brezilya Milli Takımı futbolcuları, Japonya maçı sonrası üzüntü yaşadı.

TARİHE GEÇEN MAÇ Bu sonuçla birlikte iki takım arasında oynanan maçların tarihinde bir ilk yaşandı.



Japonya, tarihinde ilk kez Brezilya'yı mağlup etti. Bundan önce oynanan 13 maçın 11'i Brezilya'nın üstünlüğüyle sonuçlanırken, 2'si berabere bitmişti.



Japonya Milli Takımı futbolcuları, Brezilya maçında alınan galibiyeti böyle kutladı.

ANCELOTTI'NİN İKİNCİ YENİLGİSİ



Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti, ekibiyle 2. yenilgisini aldı.



Brezilya'nın başında şu ana kadar 6 maça çıkan 66 yaşındaki çalıştırıcı, 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1.67'lik puan ortalaması tutturdu.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Japonya maçında kenardan sık sık oyuncularına taktik verdi.