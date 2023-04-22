NTV.COM.TR’ye geri dön

Carlo Ancelotti'de FIFA ve UEFA eleştiri

Maç takviminden dert yanan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Lig, sadece kendisini önemsiyor. Federasyon da kendisini düşünüyor. FIFA ve UEFA da kendini düşünüyor. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çok fazla maç var." dedi.

Carlo Ancelotti'de FIFA ve UEFA eleştiri

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

teknik direktörü Carlo Ancelotti FIFA ve UEFA'yı eleştirdi.

Futbolcuların sağlığına vurgu yapan Ancelotti, takımının karşı karşıya kaldığı fikstürden memnun olmadığını ifade etti.

"BU FUTBOL İÇİN İYİ DEĞİL"

Ancelotti, "Çok sıkışık ve çok fazla maç var. Oyuncuların sağlığına bakmalıyız. Futbolun en önemli parçası onlar, ama herkes kendini düşünüyor. Lig, sadece kendisini önemsiyor. Federasyon da kendisini düşünüyor. FIFA ve UEFA da kendini düşünüyor. Bu futbol için iyi değil. Bu doğru değil. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çok fazla maç var." dedi.

Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. randevuda

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...