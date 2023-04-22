Carlo Ancelotti'de FIFA ve UEFA eleştiri

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti FIFA ve UEFA'yı eleştirdi.



Futbolcuların sağlığına vurgu yapan Ancelotti, takımının karşı karşıya kaldığı fikstürden memnun olmadığını ifade etti.

"BU FUTBOL İÇİN İYİ DEĞİL"



Ancelotti, "Çok sıkışık ve çok fazla maç var. Oyuncuların sağlığına bakmalıyız. Futbolun en önemli parçası onlar, ama herkes kendini düşünüyor. Lig, sadece kendisini önemsiyor. Federasyon da kendisini düşünüyor. FIFA ve UEFA da kendini düşünüyor. Bu futbol için iyi değil. Bu doğru değil. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çok fazla maç var." dedi.



Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile karşılaşacak.