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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Daha fazla süre alacak

Real Madrid, Al Awwal Park'ta oynanan İspanya Süper Kupası Finali'nde Barcelona'yı mağlup ederek ipi göğüsleyen taraf oldu. Milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamazken, İspanya kariyerinin ilk kupasını kazandı.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Daha fazla süre alacak

, İspanya Süper Kupası Finali'nde 'yı 4-1 mağlup etti.

ARDA GÜLER BİR İLK YAŞADI

Mücadelenin ardından seremoniyle birlikte kupayı kaldıran eflatun-beyazlılarda , İspanya kariyerinin ilk kupasını da kazanmış oldu.

Yari finalde Atletico Madrid mücadelesinde 112. dakikadan itibaren süre alan Arda, El Clasico'da forma şansı bulamadı.

"DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

İtalyan teknik adam mücadelenin ardından genç yetenek için açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, "Arda Güler, ana oyuncularımızdan birisi. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz. Bütün oyuncular bu takım içerisinde. Sakatlıktan döndü, yakında işine başlayacak ve daha fazla süre alacak." diye konuştu.

Real Madrid, LaLiga'nın 21. haftasında sahasında Almeria ile karşılaşacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü TSİ 18.15'te başlayacak.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Daha fazla süre alacak - 1

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