Carlo Ancelotti'den Arda Güler için Şampiyonlar Ligi mesajı

Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, La Liga'nın son haftasında sahasında Villarreal'i konuk etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 14 ve 45+2. dakikalarda kaydettiği gollerle adeta yıldızlaştı.

"ÖZEL BİR YETENEĞİ VAR"

4-4'lük eşitlikle tamamlanan maçın ardından eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu için "Bence kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Çok etkili, az alanda çok gol atıyor, özel bir yeteneği var. Bunu kaleye daha yakınken daha iyi gösteriyor." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN ARDA'YA GÜVENİYORUM"

Ayrıca İtalyan çalıştırıcı 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile oynayacakları Devler Ligi finali öncesi, "Şampiyonlar Ligi finali için Arda Güler, Joselu ve Brahim'e güveniyorum" ifadelerini de kullandı.

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.