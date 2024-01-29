Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, karşılaşmanın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

LA LIGA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga maçında süre aldı.

ARDA'YA GÜVENİ TAM

Marca'nın haberine göre, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'ya güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği belirtildi.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

İtalyan teknik adam, Arda Güler kupa maçında Arandina karşısında ilk kez forma giydikten sonra, "Sahadayken iyi bir seviyede oynadı ancak fiziksel olarak henüz istediğimiz seviyede değil. Ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki genç yıldız, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuş, ancak yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla aylarca forma giyememişti.