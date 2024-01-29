NTV.COM.TR’ye geri dön

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendisini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği öne sürüldü.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

, La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Eflatun-beyazlılarda , karşılaşmanın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

LA LIGA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga maçında süre aldı.

ARDA'YA GÜVENİ TAM

Marca'nın haberine göre, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'ya güveninin tam olduğu ve fiziksel olarak kendini geliştirmesi için adım adım ilerlemek istediği belirtildi.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

İtalyan teknik adam, Arda Güler kupa maçında Arandina karşısında ilk kez forma giydikten sonra, "Sahadayken iyi bir seviyede oynadı ancak fiziksel olarak henüz istediğimiz seviyede değil. Ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki genç yıldız, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuş, ancak yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla aylarca forma giyememişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;