Carlos Alcaraz sakatlandı
Teniste dünya 3 numarası Carlos Alcaraz sakatlandı. İspanyol sporcu, Fransa Açık'a yetişebilmek için Madrid Açık'tan çekildi.
Tenis yıldızı Carlos Alcaraz sakatlandı.
Alcaraz, Barcelona Açık'ta dizinden sakatlanmıştı. İspanyol tenisçi Madrid Açık'tan çekildi.
FRANSA AÇIK'A YETİŞEBİLMEK İÇİN MADRİD AÇIK'TAN ÇEKİLDİ
Alcaraz'ın hedefi 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilmek.
21 yaşındaki sporcu iyileşmesi halinde Fransa'da şampiyon unvanını korumaya çalışacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Tenis
- Spor&Skor