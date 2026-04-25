Carlos Alcaraz sakatlandı, turnuvayı kaçıracak

Tenis dünyasının parlayan yıldızı Carlos Alcaraz sakatlandı.



Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık'ta bileğindeki sakatlık sebebiyle turnuvadan çekilmişti.

İspanyol tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerin sonuçlarının ardından en ihtiyatlı olanın temkinli davranmak ve Roma ile Roland Garros'a katılmamak olduğuna karar verdik. Durumu değerlendirdikten sonra kortlara ne zaman döneceğimize karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık , 24 Mayıs Pazar günü başlayıp 7 Haziran Pazar günü sona erecek.