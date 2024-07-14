Carlos Alcaraz, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyon

Carlos Alcaraz, Wimbledon finalinde Sırbistanlı Novak Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6(4) setlerle 3-0 yenerek Wimbelodan'da üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Daha önce 2022 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık şampiyonlukları kazanan 21 yaşındaki İspanyol raketin, dört Grand Slam kupası bulunuyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz yıl Wimbledon finali Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic finaline sahne olmuştu.

21 yaşındaki raket, Sırp raketi 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu yaşamıştı.