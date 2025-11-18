Carlos Alcaraz'dan sakatlık açıklaması

Teniste dünya bir numarası Carlos Alcaraz, geçtiğimiz pazar yani 16 Kasım 2025 günü oynanan "ATP Finalleri" adlı turnuvanın finalinde Jannik Sinner'e 2-0 kaybetmişti.

İspanyol raket, karşılaşma sırasında sakatlık sorunları yaşamış ancak maça devam etmişti.

22 yaşındaki oyuncu, şu sıralar düzenlenmekte olan "Davis Cup" adlı turnuvadan sakatlığı dolayısıyla çekildiğini duyurdu.

"EVE HAYAL KIRIKLIĞI İLE DÖNECEĞİM"

Alcaraz, organizasyondan çekilme kararını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İspanyol tenisçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bologna'da düzenlenecek olan Davis Cup'ta İspanya'yı temsil edemeyeceğimi duyurmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hamstring kasımda ödem var ve medikal süreç henüz tamamlanmadı. İspanya için oynamanın hayattaki en büyük onur olduğunu her zaman söylüyorum ve bu turnuvaya katılmak için gerçekten heyecanlıydım. Eve hayal kırıklığı ile döneceğim."