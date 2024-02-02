Carlos Vinicius kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki Carlos Vinicius kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.



28 yaşında olan Carlos Vinícius, kariyerinde birçok takım değiştirdi ve çeşitli liglerde oynama fırsatı elde etti. İlk dikkat çekici performansını 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Real SC takımında kiralık olarak geçirirken gösterdi ve burada 39 maçta 20 gol atmayı başardı.



Bu performansı ile Napoli'nin dikkatini çeken Vinícius, 2018 yılında Serie A ekibine transfer oldu ancak daha sonra kiralık olarak Rio Ave ve Monaco’ya gönderildi.



Rio Ave'deki kiralık döneminde, 20 maçta 14 gol atarak iyi bir performans sergiledi.



2019 yılında Benfica'ya 17 milyon euro karşılığında transfer olan Vinícius, burada da başarılı performans sergiledi ve önemli maçlarda birçok gol attı.

Daha sonrasında Tottenham Hotspur ve PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak oynayan Vinícius, 2022 yılında Fulham ile anlaşarak İngiltere'ye transfer oldu.



Fulham, bu transfer için Benfica'ya 5 milyon euro ödedi.



Oyuncunun kariyer istatistiklerine bakıldığında, Caldense, Grêmio Anápolis, Real SC, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven ve Fulham takımlarında toplamda 232 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 85 gol ve 35 asist kaydetti.



2023-2024 sezonunda ise 405 dakika süre alırken 3 gol attı.

