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Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Carlos Vinicius'u Fulham'dan 600 bin euroya kiraladığını açıkladı.

Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da

, Carlos Vinicius'u Fulham'dan kadrosuna kattığını duyurdu. Futbolcunun maliyetinin 600 bin euro olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

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