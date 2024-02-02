Carlos Vinicius resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Carlos Vinicius'u Fulham'dan kadrosuna kattığını duyurdu. Futbolcunun maliyetinin 600 bin euro olduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2024
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.… pic.twitter.com/C02zF7Yf18
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