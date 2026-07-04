Çarşı grubu protesto kararı almıştı, başkandan açıklama geldi. "Tribün takımın performansına olumlu katkı vermedi"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı , futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakalanan pozitif havayı transferlerle de sürdüreceklerini söyledi.



Adalı, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2026 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.



Görevde 1,5 yılı doldurduğunu aktaran başkan Adalı, şunları söyledi:



“Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıllık hazırlık dönemi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde, sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlıların gönlende özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Teknik direktörlük görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki değeri Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'ta önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak hocamızın istediği takviyeleri yapmak için çalışmalarımızı durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden şüphemiz yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacağımizi diliyorum.”

“BASKIYI NE YAZIK Kİ KENDİ TAKIMIMIZDA KURDUK”



Siyah-beyazlı kulübün başkanı, kapalı tribün kombine fiyatlarına yaptıkları zamla ilgili de konuştu.



Başkan Adalı, kapalı tribünün takımın performansına olumlu katkı vermediğini iddia ederek, şunları kaydetti:



“Yeni sezon kombinelerimiz satışa çıktı. Özellikle kapalı tribün kombine fiyatlarıyla geri dönüş alıyoruz. Geçen sezon kombinelerde ilk kez fiyat ayarlaması yaptık. Bugün tepki almamıza neden olan kapalı tribün kombineleri için taraftarlarımızın isteğini de göz önünde bulundurduk. Kapalı tribün kombinelerini, ezeli rakiplerimizin fiyatlarının yarısına satışa çıkardık. Normalde kapalı tribün fiyatları 50-60 bin lira bandında olsa bugün bu gündem daha olmayacaktı. Kapalı tribünle ilgili neler söylüyorlar. Geçen sezon kapalı tribün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma nasıl bir etki yaptı? Geçen sezonki rayicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş'a, Beşiktaş tribünlerine bir katkısı oldu mu? Tribün olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güç olabildik? Bunun özeleştirisinin kendileri tarafından yapılmasını istiyorum. Sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımızda kurduk. Taraftarlarımızla hiçbir başkanın yapmadığı kadar toplantı yaptım. Onlara, 'İyi görünmüyoruz, sesimiz eskisi kadar çıkmıyor' dedim. 'Birleşin, tek ses tek vücut olun, takıma maç boyunca itici güç olun' dedim. Hepsine 'yok' dediler. 'Kapalı ruhu' dediğiniz şey mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde ve her koşulda gösterir. Beşiktaş sevgisi illa ki stadın belli bir yerinde olmaya endeksli değil. Kale arkasında maç seyreden de kapalıdaki kadar Beşiktaşlı. 'Yönetim gelecek tepkileri engellemek için yüksek fiyattan kombine satıyor' diyorlar. Geçen sezon protestoları çok duydum. En fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı indirim yaptık. Öyle bir düşüncemiz olsa iki kale arkasına yüzde 5 zam yapar mıyız? Onlar protesto etmedi mi? Birlik ve beraberlik olsun istedik. Stadımızdaki eski Beşiktaş ambiyansını kaybettik. Taraftarımız ve camiamız için en hayırlısının bu olacağına inanıyorum. Etkisinin bu sezon daha yüksek olacağını düşünüyorum. İnşallah bu sezon çok iyi bir takım olup iyi bir şekilde mücadele edeceğiz ve protestoları duymayacağız. Kombine fiyatlandırması, Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda kararlaştırıldı. Amacımız, tribünlerin daha organize, tek ses olmasını sağlamaktır. Büyük Beşiktaş taraftarı, yeni sezonda kapalıda, kale arkasında, numaralıda, deplasmanda Beşiktaş'a en büyük desteği verecek. Sahada da tribünde de çok daha iyi ve başarılı, birlik beraberliği sağlamış bir Beşiktaş göreceğiz.”