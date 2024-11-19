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Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi. Peki, Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak. Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta yer alıyor. İşte, Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Opet maçı hakkında bilgiler...

Casademont Zaragoza-Fenerbahçe Opet maçı, 20 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Pabellon Principe Felipe'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabaka, EuroLeague Women YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

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