CAS'tan resmi açıklama: Paul Pogba'nın men cezasına indirim

CAS, Juventus forması giyen Paul Pogba'nın men cezasıyla ilgili kararını verdi.

İTİRAZ KISMEN KABUL EDİLDİ



CAS'tan yapılan resmi açıklamada, Paul Pogba'nın 4 yıllık doping cezasına yaptığı itirazın kısmen kabul edildiği ve Fransız oyuncunun cezasının 18 aya düşürüldüğü kaydedildi.

POGBA NE ZAMAN DÖNECEK?

Doping testlerinden geçemeyen Paul Pogba, 11 Eylül 2023'ten bu yana forma giyemiyor.

31 yaşındaki futbolcu, bu ceza indiriminin ardından 11 Mart 2025'te yeniden sahalara dönebilecek.